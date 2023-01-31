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НовостиОбщество31 января 2023 12:25

Названы районы Уфы, жители которых чаще всего жалуются на плохую уборку снега

Статистика обращений была озвучена на оперативном совещании в башкирском правительстве
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Чаще всего на неочищенные от снега улицы жаловались жители Кировского района

Чаще всего на неочищенные от снега улицы жаловались жители Кировского района

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На оперативном совещании в правительстве Башкирии назвали районы Уфы, жители которых чаще всего жалуются на плохую уборку снега. Статистику обращений за прошедшую неделю – с 23 по 29 января – озвучила начальница Управления главы республики по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.

По данным чиновницы, чаще всего на неочищенные от снега улицы жаловались жители Кировского района (111 обращений). Остальные районы города распределились в следующем порядке по числу жалоб:

– Советский – 68;

– Октябрьский – 61;

– Ленинский – 35;

– Демский – 30;

– Калининский – 29;

– Орджоникидзевский – 18.