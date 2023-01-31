Названы районы Уфы, жители которых чаще всего жалуются на плохую уборку снега

Чаще всего на неочищенные от снега улицы жаловались жители Кировского района
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
На оперативном совещании в правительстве Башкирии назвали районы Уфы, жители которых чаще всего жалуются на плохую уборку снега. Статистику обращений за прошедшую неделю – с 23 по 29 января – озвучила начальница Управления главы республики по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.
По данным чиновницы, чаще всего на неочищенные от снега улицы жаловались жители Кировского района (111 обращений). Остальные районы города распределились в следующем порядке по числу жалоб:
– Советский – 68;
– Октябрьский – 61;
– Ленинский – 35;
– Демский – 30;
– Калининский – 29;
– Орджоникидзевский – 18.