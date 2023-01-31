В одной из школ Уфы учащемуся поставили двойку по физкультуре, потому что у него с собой не было лыж Фото: Евгения ГУСЕВА

В одной из школ Уфы учащемуся поставили двойку по физкультуре, потому что у него с собой не было лыж. Эта ситуация стала темой обсуждения на оперативном совещании в правительстве Башкирии 31 января. О недоразумении высказался министр образования республики Айбулат Хажин.

– Абсолютно здесь неправомерные были действия учителя физкультуры. Здесь мы отдельно разобрались с этой ситуацией. Вопрос сложный: школам не хватает средств на закупку средств обучения и учебников. Если, скажем, в 2018 году в год выделялось 590 рублей на каждого ребенка в рамках всего календарного года, и уже с 1 января 2023 года эта суммы выросла до 2,5 тыс. рублей. В течение этого учебного года большую часть проблем мы устраним, – сказал чиновник.

Он добавил, что обеспечить учащихся лыжами - это обязанность школы. Если ни у учреждения, ни у детей нет инвентаря, занятия по физкультуре для последних должны проводиться либо в спортзале, либо на свежем воздухе в рамках общефизической подготовки.