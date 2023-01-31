Аналитики назвали виды продукции, по выпуску которой Башкирия является лидером в России

Республика занимает первое место в стране по выпуску десяти видов продукции, в том числе кальцинированной соды Фото: Рустем АХУНОВ

Аналитики Башстата назвали виды продукции, по выпуску которой Башкирия является лидером среди других регионов России. Ведомство опубликовало соответствующий отчет 31 января.

Республика занимает первое место в стране по выпуску десяти видов продукции: силикагели (доля производства в России – 58,2%), надувных судов (54,4%), кальцинированной соды (51,3%), прицепов и полуприцепов с массой 3,5-10 тонн (47,6%), электрических светильников (42,1%), ксилолов (38,6%), кузовов для транспортных средств (30,7%), скрученной и холоднотянутой проволоки (25% и 21,4% соответственно) и негашеной извести (19,1%).

Кроме того, регион занимает вторую позицию по выпуску автобетононасосов (40%), стирола (24,4%), печей и промышленных камер (20%), древесно-стружечных плит (15,7%), листового стекла (15,5%), гидравлических двигателей (14,9%) и автобусов (11,5%).