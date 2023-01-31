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НовостиЗдоровье31 января 2023 10:37

В Башкирии за сутки подтвердили 110 новых случаев коронавируса

Носителями инфекции сейчас числятся 1 440 жителей Башкирии
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии за последние сутки коронавирус диагностировали 110 жителям. Всего в республике было зарегистрировано более 348,1 тыс. случаев инфицирования

В Башкирии за последние сутки коронавирус диагностировали 110 жителям. Всего в республике было зарегистрировано более 348,1 тыс. случаев инфицирования

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Башкирии за последние сутки коронавирус диагностировали 110 жителям. Всего в республике было зарегистрировано более 348,1 тыс. случаев инфицирования. Об этом 31 января сообщил местный Минздрав.

Переболели COVID-19 в регионе свыше 340,6 тыс. человек, 147 из них выписались по выздоровлению за минувшие 24 часа. За сутки не было зафиксировано ни одного случая смерти от инфекции.

Прямо сейчас носителями коронавируса числятся 1 440 жителей Башкирии: 1 273 пациента лечатся дома, 167 – лежат в ковид0госпиталях.