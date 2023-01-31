В Башкирии 1 февраля прогнозируют снегопады и морозы до -24°

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завтра, 1 февраля, в Башкирии ожидаются небольшие осадки и морозы. Такой прогноз погоды опубликовал пресс-служба регионального МЧС.

По данным специалистов, жителям республики стоит ожидать переменной облачности. Грядущей ночью в некоторых районах выпадет небольшой снег, а вот уже днем существенных осадков не предвидится. Ветер будет южный, юго-восточный пять-десять метров в секунду.

Температура воздуха этой ночью составит -10,-15°, на юге Башкирии – -19,-24°. Днём станет теплее: -3,-8°, в южных районах – до -13°.

На некоторых участках региональных дорог метеорологи прогнозируют образование гололедицы. Ночью и утром местами будет дымка, из-за которой видимость составит один-два километра.