В Башкирии 34-летний рабочий предприятия лишился руки

Фото: Рустем АХУНОВ

В башкирском городе Стерлитамак рабочий предприятия лишился руки. Об этом рассказала пресс-служба Государственной инспекции труда.

Инцидент случился на пошлой неделе, 25 января, на территории мусоросортировочного комплекса. Рука мужчины оказалась между барабаном и лентой конвейера и была ампутирована. Скорая помощь госпитализировала пострадавшего в медицинское учреждение.

По факту произошедшего начато расследование, в ходе которого будут определены обстоятельства и причины случившегося.