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НовостиОбщество31 января 2023 8:12

В Башкирии 34-летний рабочий предприятия лишился руки

По данному факту ведется расследование
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

В башкирском городе Стерлитамак рабочий предприятия лишился руки. Об этом рассказала пресс-служба Государственной инспекции труда.

Инцидент случился на пошлой неделе, 25 января, на территории мусоросортировочного комплекса. Рука мужчины оказалась между барабаном и лентой конвейера и была ампутирована. Скорая помощь госпитализировала пострадавшего в медицинское учреждение.

По факту произошедшего начато расследование, в ходе которого будут определены обстоятельства и причины случившегося.