Башкирия получит на развитие сельской медицины 18 млрд рублей

Фото: vk.com/agnazarov

Башкирия до 2025 года получит на развитие сельской медицины федеральный транш в размере 18 миллиардов рублей. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал премьер-министр республики Андрей Назаров.

10,5 миллиардов из данных средств будет направлено на строительство медучреждений: 12 поликлиник, две центральные районные и три участковых больницы, 414 фельдшерско-акушерских пункта, 21 офис врача общей практики и 43 врачебных амбулатория.

В своей публикации Назаров также рассказал, что в 2023 году будет открыт Центр детской онкологии и гематологии Республиканской детской клинической больницы. Кроме того, необходимым оборудованием были снабжены еще семь учреждений, которые оказывают помощь онкобольным.

– Будем развивать собственную базу системы здравоохранения. На заводе «Фармстандарт-УфаВИТА» запустили новый цех по производству препарата от гемофилии — «Фактор свертываемости крови VIII». Вложили 1,6 миллирадов рублей, – рассказал Назаров.