В Уфе в ДТП с Nissan X-Trail и Honda Accord пострадали 2 подростка

Фото: ГИБДД по Уфе

В субботу днем, 28 января, в Уфе в ДТП с двумя иномарками пострадали подростки. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Происшествие произошло на дороге Уфа – Миловка. Nissan X-Trail под управлением 42-летнего водителя столкнулся с Honda Accord. В результате произошедшего пассажиры «Ниссана» в возрасте 12 и 15 лет. Подростки обратилдись за помощью к медикам, после ее оказания несовершеннолетних отпустили.

По факту дорожно-транспортного происшествия начато административное расследование.