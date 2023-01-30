В Башкирии по вине пьяного водителя в ДТП разбилась его мать

Фото: ГИБДД по Башкирии

Вчера днем, 29 января, в Баймакском районе Башкирии по вине пьяного водителя в ДТП пострадала пожилая женщина. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Авария случилась на 15 километре трассе Баймак-Первомайское. Chevrolet Niva под управлением 51-летнего жителя Хайбуллинского района вылетела в кювет и перевернулась. В результате случившегося 73-летняя мать получила травмы.

Освидетельствование водителя «Нивы» показало наличие 1,783 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина утверждает, что выпил спиртное уже после аварии.

В настоящее время по факту произошедшего ведется разбирательство.