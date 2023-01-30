Перед смертью она успела попрощаться: в Башкирии пьяный муж угробил жену в смертельном ДТП

Фото: ГИБДД Башкирии

В Башкирии 61-летний водитель получил срок за ДТП, в котором погибла его 57-летняя супруга.

История произошла 20 августа. Мужчина вместе с супругой приехал на своем ВАЗ-2111 в соседнюю деревню, где они помогли друзьям по хозяйству, а после выпили. На утро пара распила самогон, так как они «болели с похмелья». После супруги выехали в сторону дома.

Как стало известно «КП-Уфа», возле деревни Арслано-Амекачево водитель разогнался до 90 км/ч, автомобиль подскочил из-за ямы и вылетел с дороги. В итоге ВАЗ-2111 пробил забор и остановился на чьем-то участке. Когда водитель очнулся, он услышал стоны супруги. Женщина сказала, что она умирает и попрощалась с мужем. Спустя некоторое время на место приехали медики, которые оказали помощь водителю и констатировали смерть его пассажирки. Позже мужчину увезли для разбирательства.

В итоге водителя приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-поселении. Суд учел, что мужчина раскаялся и помогал следствию выяснять все обстоятельства ДТП.