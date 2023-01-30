В Башкирии в ДТП на трассе столкнулись УАЗ «Патриот» и ВАЗ-2109

Фото: Госкомитет по ЧС

Вчера днем, 29 января, в Белорецком районе Башкирии в ДТП на трассе столкнулись два отечественных автомобиля. Об этом рассказала пресс-служба регионального Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям.

Авария случилась на дороге Белорецк-Отнурок. Здесь произошло лобовое касательное столкновение УАЗ «Патриот» и ВАЗ-2109. На месте происшествия работали спасатели Госкомитета республики по ЧС, медики и полиция.

Количество участников ДТП – пять человек. В результате аварии в УАЗе никто не пострадал. Водитель «девятки» получила тяжелые увечья, ее после деблокирование из машины передали сотрудникам скорой помощи. Двое пассажиров ВАЗ-2109 получили легкие, им была оказана первая помощь.