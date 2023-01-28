Власти Башкирии прогнозируют к 2036 году рост средних зарплат в 3 раза

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В Башкирии к 2036 году средняя зарплата вырастет в три раза. Об этом заявило региональное Министерство экономического развития и инвестиционной политики в опубликованном недавно «Прогнозе социально-экономического развития Республики Башкортостан на долгосрочный период до 2036 года».

Из документа следует, что через 13 лет среднемесячная зарплата в республике может стать 127,7 тысяч рублей по базовому варианту и 97,5 тысяч – по консервативному. Таким образом, рост к показателям позапрошлого года, согласно прогнозам, составит три и 2,3 раза соответственно.

Специалисты Минэкономразвития предполагают, что средние заработки в Башкирии будут расти опережающими инфляцию темпами. Достичь указанных показателей, по мнению чиновников, получится благодаря реализации Региональной программы снижения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума, созданию новых рабочих мест, содействие включению в коллективные договоры обязательств, которые предусматривают установление основных параметров по оплате труда.