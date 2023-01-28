Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Башкирии за сутки поймали 52 пьяных водителей. Об этом рассказал в своем телеграм-канале глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.
В своей публикации руководитель ведомства рассказал об итогах проведенных в прошедшие 24 часа республиканской ГИБДД рейдов. В общей сложности дорожная полиция выявила 2,2 тысячи нарушений ПДД. Среди них:
– 12 случаев управления автомобилем водителями, ранее лишенными водительских прав;
– 34 случаев управления автомобилем водителями, не имеющих водительских прав;
– 57 случаев перевозки детей без детского удерживающего устройства;
– 147 случаев нарушения ПДД пешеходами;
– 90 случаев не предоставления преимущества пешеходам.
Рейды, как рассказал Владимир Севастьянов, продолжились сегодня и будут проводиться завтра.