Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии за сутки поймали 52 пьяных водителей. Об этом рассказал в своем телеграм-канале глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

В своей публикации руководитель ведомства рассказал об итогах проведенных в прошедшие 24 часа республиканской ГИБДД рейдов. В общей сложности дорожная полиция выявила 2,2 тысячи нарушений ПДД. Среди них:

– 12 случаев управления автомобилем водителями, ранее лишенными водительских прав;

– 34 случаев управления автомобилем водителями, не имеющих водительских прав;

– 57 случаев перевозки детей без детского удерживающего устройства;

– 147 случаев нарушения ПДД пешеходами;

– 90 случаев не предоставления преимущества пешеходам.

Рейды, как рассказал Владимир Севастьянов, продолжились сегодня и будут проводиться завтра.