Из Башкирии в зону СВО после отпуска отбыли мобилизованные

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Вчера, 27 января, из Башкирии в зону специальной военной операции отправились приезжавшие в краткосрочный отпуск мобилизованные. Об этом рассказало информационное агентство «Башинформ».

Проводы состоялись в Уфе. На мероприятии присутствовали родители, супруг и дети бойцов. С напутственными словами к военнослужащим обратились советник главы Башкирии по вопросам взаимодействия с военнослужащими из республики Алик Камалетдинов и председатель регионального отделения Российского союза ветеранов Афганистана Дмитрий Глушко. Оба пожелали беречь себя, вернуться живыми и здоровыми, а также пообещали, что власти окажут поддержку их семьям.

Власти республики выделила для бойцов автобусы, на которых они должны добраться до своих подразделений. Тот же транспорт вернется в Башкирию уже с другими военнослужащими, которым тоже полагается отпуск.