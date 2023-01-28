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НовостиОбщество28 января 2023 13:18

Хабиров сообщил о завершении работ над мультфильмом «Северные амуры»

Премьера состоится уже этой весной
Захар ЯКОВЛЕВ
Кадр из тизера мультфильма «Северные Амуры»

Кадр из тизера мультфильма «Северные Амуры»

Работа над мультфильмом «Северные амуры» завершена. Об этом на своей лично странице в социальных сетях рассказала глава Башкирии Радий Хабиров.

Картина, которую создала уфимская студия «Муха», рассказывает о башкирах-участниках двух войн: русско-шведской 1788 года и Отечественной 1812-го. Режиссером выступил Руслан Тавабилов. Премьера мультфильма намечена на конец весны.

По словам руководителя республики, в настоящее время активно ведется работа над продвижением «Северных амуров» в российском прокате.

– Лента о башкирских лучниках будет отличным пособием по патриотическому воспитанию для детей и молодежи. Мы должны знать историю своего народа, страны и всегда помнить о тех, кто ее защищал, – заявил в своем посте Радий Хабиров.