Хабиров сообщил о завершении работ над мультфильмом «Северные амуры»

Кадр из тизера мультфильма «Северные Амуры»

Работа над мультфильмом «Северные амуры» завершена. Об этом на своей лично странице в социальных сетях рассказала глава Башкирии Радий Хабиров.

Картина, которую создала уфимская студия «Муха», рассказывает о башкирах-участниках двух войн: русско-шведской 1788 года и Отечественной 1812-го. Режиссером выступил Руслан Тавабилов. Премьера мультфильма намечена на конец весны.

По словам руководителя республики, в настоящее время активно ведется работа над продвижением «Северных амуров» в российском прокате.

– Лента о башкирских лучниках будет отличным пособием по патриотическому воспитанию для детей и молодежи. Мы должны знать историю своего народа, страны и всегда помнить о тех, кто ее защищал, – заявил в своем посте Радий Хабиров.