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НовостиОбщество28 января 2023 8:02

В зоне СВО бойцы батальона Шаймуратова приютили собаку

Специально для нее даже сшили бронежилет
Михаил ПОРТНОЙ
Фото: vk.com/marskashapov

Фото: vk.com/marskashapov

В зоне специальной военной операции бойцы добровольческого батальона имени генерала Минигали Шаймуратова приютили собаку. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации Салаватского района Марс Кашапов.

Бойцы забрали к себе собаку, когда она была совсем маленькой. Ей дали кличку Герда и даже сшили специально для нее бронежилет, и сейчас она ходит на боевых позициях вместе с шаймуратовцами.

– Рядом – самый надежный и верный друг! Теперь ждем дома на одного бойца больше! – написал в своей публикации Марс Кашапов.