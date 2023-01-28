В зоне СВО бойцы батальона Шаймуратова приютили собаку

Фото: vk.com/marskashapov

В зоне специальной военной операции бойцы добровольческого батальона имени генерала Минигали Шаймуратова приютили собаку. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации Салаватского района Марс Кашапов.

Бойцы забрали к себе собаку, когда она была совсем маленькой. Ей дали кличку Герда и даже сшили специально для нее бронежилет, и сейчас она ходит на боевых позициях вместе с шаймуратовцами.

– Рядом – самый надежный и верный друг! Теперь ждем дома на одного бойца больше! – написал в своей публикации Марс Кашапов.