В Башкирии животноводы произвели за сутки 200 тонн молока

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Чекмагушевском районе Башкирии животноводы произвели за сутки 200 тонн молока. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава республики Радий Хабиров.

По словам руководителя региона, за всю историю Башкирии ни одному району дургому не удалось покорит эту планку. 200 тонн молока – это, как утверждает Хабиров, три железнодорожные цистерны и десятая часть всего республиканского объема. Такового количества продукции хватит для обеспечения более 220 тысяч человек.

В своей публикации глава Башкирии отметил и поблагодарил работников сельскохозяйственных предприятий «Базы», «Герой», «Байбулат».