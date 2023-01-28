Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии коронавирусом заразилось еще 89 человек. Об этом рассказал пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.

С 2020 года в республике зафиксировано 347 795 заразившихся инфекцией. В настоящее время в региональных ковид-госпиталях проходят лечение 167 пациентов, среди которых 109 – лица старше 60 лет. В тяжелом состоянии находится восемь человек, на аппарате искусственной вентиляции легких – один. На дому борются с болезнью 1 227 жителей Башкирии, 394 из них – пожилые люди.

За минувшие 24 часа удалось одолеть COVID-19 и выписаться с выздоровлением 14 гражданам республики, за все время пандемии – 340 430.

К счастью, за прошедшие сутки не зарегистрировано ни одной смерти от инфекции. Всего в Башкирии от коронавируса умер 5 981 человек.