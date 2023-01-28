Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 января 2023 5:17

В Башкирии в ДТП пострадали водитель и пассажир Daewoo Nexia

Авария случилась на дороге Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД по Башкирии

Фото: ГИБДД по Башкирии

Вчера днем, 27 января, в Абзелиловском районе Башкирии в ДТП пострадали два человека. Об этом рассказал в своем телеграм-канале Владимир Севастьянов.

Авария случилась на дороге Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск. 45-летний житель Челябинской области за рулем Citroen C4, двигаясь со стороны Магнитогорска в направлении Белорецка, предположительно выехал на «встречку» и столкнулся Daewoo Nexia. В результате произошедшего 44-лтений «Нексии» и его 45-летний пассажир получили травмы, обоих госпитализировали.

В настоящее время по факту произошедшего ведется разбирательство.