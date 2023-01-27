В Уфе 61-летний мужчина погиб из-за пожара у себя квартире

Фото: МЧС по Башкирии

Вчера утром, 26 января, в Октябрьском районе Уфы из-за пожара в жилом доме погиб пожилой мужчина. Об этом рассказала пресс-служба МЧС по Башкирии.

Инцидент случился на шестом этаже в доме на улице Жукова. Прибывшие на место ЧП пожарные незамедлительно приступили к эвакуации жильцов. Из опасной зоны был эвакуирован 61-летний мужчина, его госпитализировали в больницу. К сожалению, он в медицинском учреждении он скончался. С этажей, расположенных выше, были эвакуированы шесть человек, среди которых был один несовершеннолетний.

Причины пожара и его обстоятельства устанавливаю следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.