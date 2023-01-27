На следующей неделе в 27 жилых домах Уфы отключат холодную и горячую воду

На следующей неделе холодную и горячую воду отключат в 27 жилых домах Уфы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На следующей неделе холодную и горячую воду отключат в 27 жилых домах Уфы. Водоснабжение приостановят из-за плановых ремонтных работ. Об этом предупредил «Уфаводоканал».

31 января (вторник)

С 10:00 до 20:00 холодной воды не будет в домах по улице Рыльского, 24/2, 26 и 28.

С 10:00 до 22:00 холодное и горячее водоснабжение приостановят на:

– улице 50 лет СССР, 38, 40, 44, 46, 46/1, 48, 50;

– улице Менделеева, 207;

– Лечном проезде, 12 и 16;

– Молодежном бульваре, 3, 5, 5/2, 7.

2 февраля (четверг) с 12:00 до 22:00 без холодной воды останутся жители домов по улице Мечетлинская, 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 11, 11а,13, 13а.