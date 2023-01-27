За сутки в Башкирии подтвердили один случай смерти от коронавируса

За последние сутки в Башкирии от коронавируса скончался один пациент. С начала пандемии жертвами инфекции стали 5 981 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние сутки в Башкирии от коронавируса скончался один пациент. С начала пандемии жертвами инфекции стали 5 981 человек. Об этом 27 января сообщил местный Минздрав.

Диагностировали COVID-19 еще 83 жителям республики. Всего на территории региона было зарегистрировано более 347,7 тыс. случаев инфицирования. Переболели коронавирусом свыше 340,4 тыс. человек, 104 из них выписались по выздоровлению за минувшие 24 часа.

Прямо сейчас носителями инфекции числятся 1 309 жителей Башкирии: 1 160 пациентов лечатся дома, 149 лежат в ковид-госпиталях (девять человек находятся в тяжелом состоянии, один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких).