В Башкирии директора турагентства будут судить за обман 44 клиентов на 2,7 млн рублей

В башкирском городе Стерлитамаке директора туристического агентства будут судить за обман 44 клиентов на 2,7 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В башкирском городе Стерлитамаке директора туристического агентства будут судить за обман 44 клиентов на 2,7 млн рублей. Женщина проходит фигуранткой по уголовному делу о мошенничестве. Об этом 27 января сообщила региональная прокуратура.

– Обвиняемая […] продавала гражданам путевки на отечественные и зарубежные курорты, – озвучили в надзорном ведомстве версию следствия. – Однако свои обязательства по бронированию, оплате туров она не выполнила. В общей сложности от ее противоправных действий пострадало 44 лица, ущерб составил свыше 2,7 млн рублей.

В прокуратуре добавили, что обвиняемая также предоставляла в центр занятости услуг поддельные документы, благодаря чему получила более 350 тыс. рублей в качестве субсидии.

Директор турфирмы полностью признала свою вину. Уголовное дело против нее передано в Стерлитамакский городской суд.