В Башкирии доля госзакупок у поставщиков республики достигла 76%

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В Башкирии в 2022 году доля государственных и муниципальных закупок у поставщиков республики достигла 76%. Об этом рассказала пресс-служба регионального правительства.

Общая стоимость заключенных договоров (49,1 тысяч) в минувшем году составила 112,4 миллиарда рублей. Стоит отметить, что в 2021-ом было заключено 48 тысяч контрактов на 88,2 миллиарда.

По словам председателя Госкомитета Башкирии по конкурентной политике Гульшат Арслановой, увеличение доли закупок у региональных поставщиков являет собой положительную тенденцию и отражение стабильного развития республики.