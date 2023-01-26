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НовостиОбщество26 января 2023 18:44

В Уфе предприятие задолжало работниками зарплаты на более чем 800 тыс. рублей

Директора организации привлекли к ответственности
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Уфе предприятие задолжало своим работниками зарплаты. Об этом рассказала пресс-служба республиканской прокуратуры.

Сотрудники ведомства установили, в период с мая по ноябрь минувшего года организация не выплатила своим 11 сотрудникам жалованье на общую сумму более 800 тысяч рублей. В связи с этим прокуроры внесли главе учреждения представление. Также его привлекли к административной ответственности по статье «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение». Директору предприятия назначили штраф в 20 тысяч рублей.

– После вмешательства надзорного ведомства трудовые права сотрудников восстановлены, долг по оплате труда полностью погашен, – сообщила прокуратура республики.