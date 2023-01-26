В субботу и воскресенье, 28 и 29 января, в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В выходные, 28 и 29 января, в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки. На них башкирские производители будут продавать свежее мясо, овощи и другие продукты. Об этом сообщила городская администрация.
В субботу, 28 января, фермерские рынки будут организованы на:
– участке дороги по улице Правды (между Таллинской до Ухтомского);
– улице Рабкоров (возле домов № 3, 5, 7 и 20);
– площади перед Дворцом спорта.
В воскресенье, 29 января, продолжат работать те же рынки, кроме площадок возле домов по улице Рабкоров.
Время работы ярмарок – с 09.00 до 16.00 часов.