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НовостиПроисшествия26 января 2023 8:06

Два человека погибли при пожаре в жилом 2-этажном доме в Башкирии

Их тела во время обнаружили сотрудники МЧС
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

В селе Исмаилова Дюртюлинского района Башкирии 26 января при пожаре в жилом доме погибли два человека. Об этом сообщило региональное МЧС.

Тревожный вызов о пожаре в 2-этажном многоквартирном доме по улице Дербешинской поступил в службу спасения в 11:20. По прибытии сотрудники экстренных ведомств выяснили, что возгорание возникло в одной из квартир.

В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тела двух погибших: 59-летней женщины и 60-летнего мужчины. Открытое горение было ликвидировано в течение 20 минут. Огонь повредил домашнее имущество в квартире на площади 15 квадратных метров.

Причины и обстоятельства пожара выясняют следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.