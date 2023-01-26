Два человека погибли при пожаре в жилом 2-этажном доме в Башкирии

фото: МЧС РБ

В селе Исмаилова Дюртюлинского района Башкирии 26 января при пожаре в жилом доме погибли два человека. Об этом сообщило региональное МЧС.

Тревожный вызов о пожаре в 2-этажном многоквартирном доме по улице Дербешинской поступил в службу спасения в 11:20. По прибытии сотрудники экстренных ведомств выяснили, что возгорание возникло в одной из квартир.

В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тела двух погибших: 59-летней женщины и 60-летнего мужчины. Открытое горение было ликвидировано в течение 20 минут. Огонь повредил домашнее имущество в квартире на площади 15 квадратных метров.

Причины и обстоятельства пожара выясняют следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.