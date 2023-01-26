Минтруд Башкирии объяснил, кто из участников СВО не получит по 200 тыс. рублей

Единовременные выплаты в 200 тыс. рублей от Башкирии смогут получить только те участники СВО, кто отслужил более 180 дней в одном из трех добровольческих батальонов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новые единовременные выплаты в 200 тыс. рублей от Башкирии смогут получить только те участники специальной военной операции, кто отслужил более 180 дней в одном из трех добровольческих батальонов: имени Шаймуратова, Доставалова или Салавата Юлаева. Военнослужащим других подразделений данная выплата не полагается. Об этом сообщил специалист местного Минтруда Альбина Раянова в ответ на запрос местного жителя на странице в соцсетях главы Башкирии Радия Хабирова.

Напомним, выплату в 200 тыс. рублей добровольцам из республики, отслужившим в зоне СВО 180 дней, установил руководитель региона. Он анонсировал эту меру господдержки на оперативном совещании 23 января.