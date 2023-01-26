Парламент Башкирии принял закон о выплатах донорам крови 5 тыс. рублей

Парламент Башкирии принял закон о ежегодных выплатах 5 тыс. рублей донорам, безвозмездно сдавшим кровь более ста раз Фото: Елена СТЕПАНОВА

Сегодня, 26 января, парламент Башкирии принял закон о ежегодных выплатах 5 тыс. рублей донорам, безвозмездно сдавшим кровь более ста раз. Об этом сообщила пресс-служба Госсобрания-Курултая.

Расходы регионального бюджета на новые выплаты донорам составят 815 тыс. рублей в год.

– Донорство крови – очень важный и доступный многим вид благотворительности. Каждая процедура – это, вполне возможно, чья-то спасенная жизнь, а то и не одна, – отметил спикер Константин Толкачев.

Он добавил, что сейчас в Башкирии насчитывается более 160 доноров, которые регулярно и безвозмездно пополняющих банк крови.