В Уфе служба благоустройства забрала на покраску цветочный киоск и продала его

В Уфе муниципальная служба по благоустройству Советского района взяла у бизнесмена цветочный киоск на покраску и продала его за 95 тыс. рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Уфе муниципальная служба по благоустройству Советского района взяла у бизнесмена цветочный киоск на покраску и продала его за 95 тыс. рублей. Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий. Об этом 26 января сообщили в прокуратуре и СК Башкирии.

По версии следствия, весной прошлого года сотрудники службы благоустройства предпринимателю перекрасить его цветочный ларек на улице Менделеева, чтобы он соответствовал местной архитектуре. Бизнесмен согласился и отдал киоск на покраску – его переместили на территорию муниципальной организации.

– В период нахождения торгового павильона на территории учреждения неустановленные лица из числа руководства, превышая свои полномочия, осуществили его продажу за 95 тыс. рублей третьему лицу без согласия и ведома собственника. Когда владелец объекта обнаружил пропажу, он обратился в правоохранительные органы, – передали в СК РБ.

В прокуратуре отменили, что все время отсутствия киоска его владелец продолжал добросовестно вносить за него арендную плату.

Сейчас следователи устанавливают виновных, которые пошли на незаконную сделку, и выясняют причины и условия, которые привели к произошедшему. После расследования должностным лицам службы по благоустройству дадут правовую оценку.