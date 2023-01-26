«Башавтотранса» с 1 февраля изменит расписание автобусного маршрута №130

«Башавтотранса» со среды, 1 февраля, изменит расписание ежедневного автобусного маршрута №130

«Башавтотранса» со среды, 1 февраля, изменит расписание ежедневного автобусного маршрута №130, который ездит по рейсу Южный автовокзал (Уфа)-Русский Юрмаш-Турбаслы. Сообщение об этом 25 января появилось на сайте госперевозчика.

– Рейсы маршрута со временем отправления от Южный АВ в 06:40, 09:40, 10:40, 12:40, 15:40, 18:40 будут выполняться с обязательным заездом на остановку «ул. Солнечная» (Русский Юрмаш); время отправления от остановки «ул. Солнечная» в 07:50, 10:55, 11:55, 13:55, 16:55, 19:55, – передал «Башавтотранс».

Госперевозчик также опубликовал полное расписание 130-го маршрута. Оно представлено ниже.