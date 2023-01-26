В Башкирии за сутки подтвердили 75 новых случаев коронавируса

В Башкирии за последние сутки коронавирусом заболели 75 человек. С начала пандемии в республике подтвердили более 347,6 тыс. случаев инфицирования Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии за последние сутки коронавирусом заболели 75 человек. С начала пандемии в республике подтвердили более 347,6 тыс. случаев инфицирования. Об этом 26 января сообщил местный Минздрав.

Переболели COVID-19 за все время свыше 340,3 тыс. жителей региона, 31 из них выписался по выздоровлению за минувшие 24 часа. Всего скончались от инфекции 5 980 человек, новых смертей не зарегистрировано.

Прямо сейчас носителями коронавируса числятся 1 331 житель: 1 180 лечатся дома с легкой формой заболевания, 151 лежит в больнице (девять пациентов находятся в тяжелом состоянии, один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких).