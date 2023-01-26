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НовостиПроисшествия26 января 2023 5:14

В Башкирии 2-летняя девочка закрылась в квартире, когда ее мать вышла в подъезд

На помощь семье пришли спасатели
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

В башкирском городе Нефтекамске 2-летняя девочка закрылась в квартире, когда ее мать вышла в подъездный коридор, чтобы получить от курьера купленный для ребенка подарок. На помощь семье пришли спасатели. Об этом сообщило региональное МЧС.

Случай произошел вечером 25 января в доме по улице Комсомольской. Оказавшись за дверью собственной квартиры, мать ребенка вызвала экстренные службы.

– Пожарные решили с помощью трехколенной лестницы через окно проникнуть в квартиру. Важно было не напугать девочку, поэтому мама ребёнка и пожарные предварительно поговорили с девочкой и предупредили её, – рассказали в МЧС.

В присутствии полицейского пожарный проник в квартиру и открыл входную дверь.