Житель Уфы угнал такси после того как его водитель попросил оплатить поездку

Орджоникидзевский райсуд Уфы вынес приговор местному жителю, который угнал такси, когда водитель попросил оплатить поездку

Орджоникидзевский райсуд Уфы вынес приговор местному жителю, который угнал такси, когда водитель попросил оплатить поездку. Об этом рассказали в пресс-службе инстанции.

Случай произошел утром 22 сентября прошлого года. Подсудимый вместе со знакомым вызвали такси до одного из домов по улице Вологодской. Оттуда фигурант уголовного дела собирался поехать домой – в поселок Максимовка. Поездку обещал оплатить его приятель, но что-то пошло не так. Таксист отказался ехать на вторую точку, пока с ним не рассчитаются за первую поездку.

Когда шофер и знакомый фигуранта уголовного дела вышли покурить, последний сел за руль автомобиля и угнал его, доехав до нужного ему пункта назначения в поселке Максимовке самостоятельно. Там его уже ожидали сотрудники полиции.

Суд приговорил мужчину полутора годам условного срока.