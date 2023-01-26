При пожаре в бане в Башкирии ночью 26 января погиб мужчина

фото: МЧС РБ

В деревне Майское Туймазинского района Башкирии при пожаре в бане погиб мужчина. Об этом сообщило региональное МЧС.

Инцидент произошел ночью 26 января по улице Центральной. К прибытию пожарных баня горела открытым пламенем. Тело погибшего 66-летнего мужчины спасатели обнаружили во время тушения.

Как пояснили в экстренном ведомстве, покойный строил на своем участке дом и использовал баню в качестве временного жилья. Там он затопил печь для обогрева, которая, вероятно, и стала источником пожара.

В причинах происшествия разбирается следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.