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НовостиПроисшествия26 января 2023 3:15

При пожаре в бане в Башкирии ночью 26 января погиб мужчина

Он жил в ней, пока строил на участке свой дом
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

В деревне Майское Туймазинского района Башкирии при пожаре в бане погиб мужчина. Об этом сообщило региональное МЧС.

Инцидент произошел ночью 26 января по улице Центральной. К прибытию пожарных баня горела открытым пламенем. Тело погибшего 66-летнего мужчины спасатели обнаружили во время тушения.

Как пояснили в экстренном ведомстве, покойный строил на своем участке дом и использовал баню в качестве временного жилья. Там он затопил печь для обогрева, которая, вероятно, и стала источником пожара.

В причинах происшествия разбирается следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.