В Башкирии трассу Белорецк-Архангельское обеспечат сотовой связью

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Башкирии участок трассы Белорецк-Архангельское обеспечат сотовой связью. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал премьер-министр республики Андрей Назаров.

На этом опасном участке с резким и крутым поворотом, как утверждает глава кабмина, необходимы качественная мобильная связь и интернет. Протяженность территории составляет 160 километров и для достижения покрытия на 90% необходимо установить 14 новые вышки. Две из них, к слову, должны быть высотой не менее 70 метров.

Из-за местной инфраструктуры самым сложным в этом проекте является подключение вышек к электричеству и организация каналов связи. Согласно предварительным исследованиям, властям необходимо строить более 52 километров оптики и 54 километров линий электропередачи. Благодаря реализации инициативы получится обеспечить сотовой связью не только участок трассы, но и шесть близлежащих населенных пунктов.