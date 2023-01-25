«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» 2:1 в «Зеленом дерби» в сезоне КХЛ

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Сегодня, 25 января, в Уфе «Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» 2:1 в «Зеленом дерби» в сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Победу хозяевам обеспечили Сергей Шмелев (22-я минута) и Александр Хмелевский (64-я). Единственную шайбу в ворота уфимцев на 20-й минуте забросил Василий Токранов.

«СЮ» с 65 очками в 55 матчах в настоящее время занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. Казанцкая команда 69 очками занимают третью строчку.

Следующий свой матч «Салават Юлаев» сыграет в Уфе послезавтра – 27 января. Команда схлестнется с череповецкой «Северсталью».