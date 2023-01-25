В Уфе снесут квартал аварийных домов площадью 6,78 га

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В Калининском районе Уфы снесут квартал аварийных домов площадью 6,78 гектар. Об этом рассказала пресс-служба регионального Министерства строительства и архитектуры.

Речь идет о территории, ограниченной улицами Вологодская, Суворова, Уссурийская и Орджоникидзе. В рамках первого заключенного договора комплексного развития территорий на в течении семи лет здесь планируют возвести новые жилые дома, а также «с использованием современных материалов и по улучшенному дизайну» построить детские, спортивные и другие площадки.

Как заявил замминистра строительства и архитектуры Башкирии Артем Ковшов, для переселения граждан из аварийного жилья первой очередью предполагается строительство двух жилых зданий – 16-этажное и 20-этажное дома на улицах Орджоникидзе и Уссурийской. Во вторую очередь будут возведены остальные жилые объекты.