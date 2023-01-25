В Уфе к юбилею города устанавливают новые стеклянные остановки

Фото: ufacity.info

В Уфе к 450-летию города устанавливают новые стеклянные остановки. Об этом рассказала пресс-служба администрации башкирской столицы.

Новые модели повальонов на улице Заки Валиди (остановка «Улица Новомостовая») и Революционной (остановка «Улица Революционная»). В ближайшее время шесть новых пунктов будут установлены в Кировском, Орджоникидзевском и Октябрьском Уфы.

Как утверждают чиновники, замена остановок предусмотрена специальной городской программой, которая также включает в себя благоустройство прилегающей территории и ремонт уже действующих павильонов.