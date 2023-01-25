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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко отметил успехи Башкирии в научно-технологическом развитии. Похвалу республике он высказал во время брифинга о ключевых результатах в сфере науки и высшего образования.

По словам заместителя главы кабмина, осуществлять достижение страной технологического суверенитета предстоит на местах – в регионах России. Именно в них, считает Чернышенко, появляются механизмы долевого финансирования, сети научных центров, молодежные лаборатории, также осуществляется взаимодействие реального бизнеса и науки.

В связи с этим в минувшем году был сформирован рейтинг научно-технологического развития субъектов России. Его возглавили Москва, Санкт-Петербург, Томская область, Башкирия и Татарстан.