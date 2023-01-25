ФАС России заблокировала торги по строительству школы в Башкирии за 1 млрд рублей

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Федеральная антимонопольная служба России заблокировала торги по строительству школы в башкирском селе Иглино. Соответствующая информация появилась на сайте государственных закупок.

Причиной приостановления процедуры стала жалоба одного из участников закупки – уфимского «Строительного управления №1». Неделю назад, 18 января, победителем торгов стала компания из столицы Башкирии «Бургеоинжиниринг». Организация предложила возвести объект за 1 035 840 000 рублей. Всего в конкурсе участвовало четыре конторы.

Заявитель считает, что «Бургеоинжиниринг» признали победителем необоснованно, а оценки компании будущих работ занижены. «СУ №1» поставила под сомнение исполнение организацией контракта на 2,46 миллиарда рублей, который учли в ходе конкурса в качестве подтвержденного опыта, а также и указывает, что опыт конторы не соответствовал минимальным критериям. В связи с этим «Строительное управление №1» просит ФАС провести проверку конкурса и отменить его итоги.