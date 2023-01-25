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НовостиОбщество25 января 2023 11:26

В Башкирии установили минимальный размер платы за капремонт в жилых домах

На днях его утвердили в правительстве республики
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии установили минимальный размер платы за капремонт в жилых домах. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром республики Андреем Назаровым, было опубликовано на портале правовой информации региона.

Согласно документы, минимальный размер взнос на капитальный ремонт общего имущества для собственников помещений в многоквартирном доме больше шести этажей в настоящее время составляет 7,46 рублей за один квадратный метр. Для жильцов домов более шести этажей – 8,10 рублей.

Указанные размеры платы установлены во всех районах Башкирии.