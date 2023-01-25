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В Уфе возбудили уголовное дело из-за отключения газа в жилых домах. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

Сотрудники надзорного ведомства установили, многоквартирные дома на улицах 8 Марта, Революционная, 50-летия Октября, Мингажева и других с ноября 2022 года отключили от газоснабжения из-за неудовлетворительного состояния дымоходов и вентиляции. При этом управляющая компания не осуществляла должного содержания и обслуживания оборудования, не следила за их работоспособностью, а соответствующие договоры со специализированными организациями заключены не были.

В итоге было возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг ненадлежащего качества». Также по статье за осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований был привлечен к ответственности директор управляющей компании, его оштрафовали.

– В адрес ресурсоснабжающей организации внесено представление ввиду несвоевременного направления в уполномоченный орган уведомлений о предстоящих отключениях домов от газоснабжения, – сообщила прокуратура.

В настоящее время ситуация находится на контроле прокуроров, подача газа большинству жильцов восстановлена.