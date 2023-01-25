В Башкирии 26 января прогнозируют снегопады и морозы до -23°

Фото: Олег УКЛАДОВ

Завтра, 26 января, в Башкирии ожидаются снегопады и морозы. Это следует из опубликованного республиканским МЧС прогноза погоды.

Согласно данным синоптиков, в этот четверг жителей региона стоит ожидать облачную погоду с прояснениями. В некоторых районах выпадет небольшой снег. Ночью будет юго-западный, западный ветер пять-десять метров в секунду, днем – 9-14 метров в секунду.

Грядущей ночью температура воздуха ночью составит -10,-15°, при прояснениях – -18,-23°. Днем столбики термометров поднимутся до значений в -4,-9°.

На региональных автомобильных дорогах местами появится гололедица. Также в некоторых районах будет туман, из-за которого видимость составит 500-1000 метров.

На отдельных участках автодорог гололедица, ночью и утром местами туман с видимостью 500-1000 м.