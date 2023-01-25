Суд в Башкирии взыскал компенсацию со школы, в столовой которой отравились 89 детей

Суд в Башкирии взыскал 90 тыс. рублей компенсации морального вреда в пользу 20 родителей, чьи дети массово отравились к столовой школы села Киргиз-Мияки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стерлибашевский межрайонный суд Башкирии взыскал 90 тыс. рублей компенсации морального вреда в пользу 20 родителей, чьи дети массово отравились к столовой школы села Киргиз-Мияки. Об этом 24 января сообщил региональный Роспотребнадзор, подавший иск против образовательного учреждения.

– В ходе эпидемиологического расследования было доказано, что причиной заболевания послужило несоблюдение правил личной гигиены работниками пищеблока и неисполнение обязательных требований санитарного законодательства, – передали в ведомстве.

О массовом отравлении в школе села Киргиз-Мияки стало известно в марте прошлого года: в районную больницу начали обращаться дети с признаками кишечной инфекции. Число пострадавших несовершеннолетних достигло 89, только двум из них потребовалась госпитализация. По данному факту Следственный комитет республики возбудил уголовное дело о производстве, хранении и сбыте небезопасной продукции. По данным Роспотреба, у учащихся был выявлен норовирус.