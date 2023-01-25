В Уфе мужчина попал в больницу после катания на тюбинге с 3-летним ребенком

фото: УГЗ Уфы

В Уфе мужчина повредил ногу и попал в больницу после катания на тюбинге с ребенком. Об этом сообщило Управление гражданской защиты.

Инцидент произошел вечером 24 января. Местный житель катался с 3-летним мальчиком с необорудованной горки в лесу рядом с улицей Зорге. Во время спуска 36-летний мужчина получил травму ноги.

– Для того чтобы доставить пострадавшего в лечебное учреждение, пришлось привлечь спасателей. Сотрудники […] транспортировали мужчину из лесного массива до кареты скорой помощи и передали бригаде службы «03», – передали в УГЗ.

Ребенок в момент происшествия тоже сидел на тюбинге, но не пострадал. После обследования в больнице его отпустили домой.

Управление гражданской защиты призвало жителей из соображений безопасности отказаться от катания на необорудованных горках и не приучать к такому отдыху детей.