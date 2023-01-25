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НовостиОбщество25 января 2023 9:33

На строительство поликлиники в селе Нагаево под Уфой потратят до 267 млн рублей

Медучреждение должно появиться в населенном пункте к концу текущего года
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Строительство поликлиники в селе Нагаево под Уфой будет стоить не более 267 млн рублей

Строительство поликлиники в селе Нагаево под Уфой будет стоить не более 267 млн рублей

Строительство поликлиники в селе Нагаево под Уфой будет стоить не более 267 млн рублей. Средства на возведение медучреждения выделил Фонд социальных целевых программ. Соответствующий тендер управления капитального строительства Башкирии появился на портале госзакупок.

Как следует из технического задания, 3-этажная лечебница площадью 5 тыс. кв. м рассчитана на 320 посещений. Поликлиника будет принимать как взрослых, так и несовершеннолетних пациентов. В ней разместят рентгенодиагностическое, эндоскопическое, хирургическое отделения, женскую консультацию, кабинеты эндокринолога и офтальмолога, а также клинико-диагностическую лабораторию.

Подрядчик под строительство поликлиники будет определен в начале февраля. Исполнителю госконтракта предстоит сдать объект уже к 15 декабря текущего года.