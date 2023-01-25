Численность студентов в вузах Башкирии увеличилась на 3,5%

Сейчас в девяти вузах Башкирии обучение проходят 99 тыс. студентов – это на 3,5% больше, чем было в прошлом учебном году Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сейчас в девяти вузах Башкирии обучение проходят 99 тыс. студентов – это на 3,5% больше, чем было в прошлом учебном году. Об этом сообщил Башстат в своем релизе по случаю Дня российского студента, который отмечается 25 января.

В начале 2022/23 учебного года в государственные вузы было принято 26,3 тыс. студентов, 12,8 тыс. из них учатся платно. Конкурс при поступлении составил в среднем шесть заявлений на одно место (на бюджет – восемь). Самыми популярными среди студентов остаются экономические и юридические специальности, а также профили информационных технологий и энергетики.