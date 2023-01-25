В Башкирии пьяный водитель Volkswagen Polo протаранил четыре автомобиля на парковке

В башкирском городе Кумертау пьяный водитель легковушки протаранил четыре автомобиля на парковке

В башкирском городе Кумертау пьяный водитель легковушки протаранил четыре автомобиля на парковке. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Инцидент произошел в шестом часу вечера 24 января на стоянке Кумертауского авиационного производственного предприятия. Там 48-летний местный житель за рулем Volkswagen Polo врезался в припаркованные Opel Astra, Hyundai Elantra, Skoda Rapid и Lada Granta. Момент ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения.

В аварии никто не пострадал. В ходе разбирательства выяснилось, что водитель Volkswagen был нетрезвым. Алкотестер показал у него 1,465 мг на литр выдыхаемого воздуха. На мужчину составили два административных протокола: за управлением автомобиля в пьяном состоянии и за нарушение правил расположения транспорта на проезжей части.