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НовостиПроисшествия25 января 2023 8:04

В Уфе столкнулись две легковушки и автобус с 18-ю пассажирами в салоне

ДТП произошло на въезде в Демский район
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

Сегодня, 25 января, в Уфе столкнулись две легковушки и автобус с пассажирами. Об этом сообщила региональные ГИБДД и МЧС.

Авария случилась в двенадцатом часу дня на въезде в Демский район. Там ударились ВАЗ-2104, Kia Rio и автобус Next. Пассажира легковой иномарки с травмами доставили в больницу. За медицинской помощью – но только для осмотра – обратился и ее водитель, добавили в МЧС.

фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

Как уточнили в дорожной полиции, попавший в ДТП автобус ехал по маршруту 129к. В его салоне находились 18 пассажиров. Никто из них не травмировался.